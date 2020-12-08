В «Спартаке» прокомментировали резонансный твит с анонсом ухода Газизова

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал ситуацию со ставшей резонансной публикацией пресс-службы клуба в Twitter, предшествовавшей официальному объявлению об увольнении Шамиля Газизова с поста гендиректора.

«Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально пришёл этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

За несколько минут до официального объявления об уходе Газизова в Twitter «Спартака» появилась гифка из культового мультсериала «Симпсоны», на которой дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта.

Ранее в «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова.