В «Спартаке» прокомментировали резонансный твит с анонсом ухода Газизова
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«Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально пришёл этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».
За несколько минут до официального объявления об уходе Газизова в Twitter «Спартака» появилась гифка из культового мультсериала «Симпсоны», на которой дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта.
Ранее в «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова.