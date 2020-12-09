Петржела назвал «Зенит» слабейшей командой ЛЧ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о результате матча шестого тура Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией», а также подвёл итоги выступления команды в турнире.

«Даже в последнем матче «Зенит» не смог порадовать. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу «Боруссии». Одно очко за весь групповой этап — ничтожно мало. Больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов. Можно хоть десять лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов ведь следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего там делать. Я не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Однако нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

«Зенит» занял последнее место на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав одно очко в шести матчах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» показал худший за 13 лет результат в еврокубках среди российских клубов.