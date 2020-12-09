«Зенит» показал худший за 13 лет результат в еврокубках среди российских клубов

Санкт-петербургский «Зенит» показал худший за 13 лет результат в европейских клубных турнирах среди российских клубов.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал всего одно очко, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью.

Такой результат является худшим выступлением российской команды в еврокубках с сезона-2007/08, когда московский ЦСКА в группе Лиги чемпионов с ПСВ, «Фенербахче» и «Интером» также набрал одно очко.

Другие российские клубы, выступающие в нынешнем сезоне в еврокубках, набрали как минимум три очка.

Ранее сообщалось, что «Зенит» на своём поле проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со счётом 1:2.