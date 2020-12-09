Мусаев доволен ничейным исходом матча «Краснодара» с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

«Мне понравилась игра в первом тайме. Мы были хороши в переходных фазах. Когда отбирали мяч, шли в контратаки. Во втором отдали инициативу, наверное, это связано с тем, что Вандерсон не до конца готов, Классон не до конца готов. Плюс мы играли третий матч за шесть дней. Но в целом я доволен результатом», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Он отметил, что в целом доволен выступлением команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Доволен, что мы вышли в Лигу Европы. Ряд матчей был ровных, с «Севильей» мы могли набрать больше очков, всё справедливо», — добавил специалист.

«Краснодар», в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» сыграл вничью с «Челси» — 1:1.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.