Семак о проигрыше «Боруссии»: результат неприятный, как и вся еврокубковая кампания
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«Неплохая игра по качеству, результат для нас неприятный, как и вся наша еврокубковая кампания. Моменты были, очень легко пропустили. Могли рассчитывать на большее», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
«Зенит» на своём поле проиграл «Боруссии» со счётом 1:2. Петербургская команда заняла последнее место в группе, набрав одно очко.
Ранее Люсьен Фавр заявил, что «Боруссии» было нелегко играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.