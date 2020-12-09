Семак о проигрыше «Боруссии»: результат неприятный, как и вся еврокубковая кампания

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от дортмундской «Боруссии» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Неплохая игра по качеству, результат для нас неприятный, как и вся наша еврокубковая кампания. Моменты были, очень легко пропустили. Могли рассчитывать на большее», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» на своём поле проиграл «Боруссии» со счётом 1:2. Петербургская команда заняла последнее место в группе, набрав одно очко.

Ранее Люсьен Фавр заявил, что «Боруссии» было нелегко играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.