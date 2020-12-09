Фавр заявил, что «Боруссии» было нелегко играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу своей команды над петербургским «Зенитом» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Фавр заявил, что «Боруссии» было нелегко играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
  • © REUTERS/Anton Vaganov

«Почему матч должен был быть простым? У «Зенита» укомплектованная команда, они изменили систему, играть в Петербурге всем было тяжело. Мы не должны мечтать о том, чтобы было просто. Смогли добиться счета 1:1, в эпизоде со вторым голом нам сопутствовала удача. Перед игрой «Боруссия» уже вышла в плей-офф, сейчас мы на первом месте, довольны. Это все стоило нам больших энергозатрат, тем более что старт в Риме не был удачным. Поздравляют своих игроков, мы вместе смогли этого добиться», — приводит слова Фавра «Матч ТВ».

«Боруссия» с 13 очками заняла первое место в группе, а «Зенит» стал четвёртым, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что «Зенит» на своём поле проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со счётом 1:2.

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