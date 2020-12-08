Рыбусь заявил, что играет под 31-м номером не в честь Швайнштайгера

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь перед матчем заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» рассказал, почему играет под 31-м номером.

«Взял ли я 31-й номер не в честь Бастиана Швайнштайгера? Он был хорошим футболистом, но я даже не думал о нём. Ещё когда начинал карьеру, то всегда играл под этим номером», — приводит слова Рыбуся пресс-служба «Локомотива».

31-летний поляк играет под номером 31 со старта своей профессиональной карьеры в варшавской «Легии».

Завершивший карьеру Швайнштайгер, игравший за «Баварию» с 2000 по 2015 год, также на протяжении всей карьеры, в том числе в английском «Манчестер Юнайтед» и американском «Чикаго Файр», играл под номером 31.

Ранее Рыбусь высказал мнение об игроках мюнхенской «Баварии» перед матчем Лиги чемпионов.