Рыбусь: кто бы ни вышел на поле у «Баварии», против них нелегко играть

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Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь высказал мнение об игроках мюнхенской «Баварии» перед матчем заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Рыбусь: кто бы ни вышел на поле у «Баварии», против них нелегко играть
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Дэвис или Эрнандес? Дэвис не играл в первом матче. Но он очень хорош — скоростной, много бегает в атаку и создаёт моменты. Возможно, сейчас это лучший левый защитник мира. Кого ещё из скоростных игроков Баварии могу выделить? Кто бы ни вышел на поле, против них нелегко играть. Нужно сохранять концентрацию все 90 минут, выполнять тактические задачи. Если мы будем играть все вместе, если будем бороться, то сможем показать результат», — приводит слова Рыбуся пресс-служба «Локомотива».

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится в Мюнхене 9 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Рыбусь заявил, что «Локомотив» приехал в Мюнхен за хорошим результатом.

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