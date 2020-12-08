Рыбусь: «Локомотив» приехал в Мюнхен за хорошим результатом

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Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
Рыбусь: «Локомотив» приехал в Мюнхен за хорошим результатом
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы рады приехать к победителю Лиги чемпионов. Мы приехали за хорошим результатом. Неважно, кто выйдет на поле. У нас есть свои проблемы, есть травмы, но это шанс для молодых игроков. Пока сохраняются шансы, мы будем биться и выкладываться на 100%. Такие матчи приносят команде пользу. Завтра мы можем войти в историю, в хорошем смысле», — приводит слова Рыбуся пресс-служба «Локомотива».

Он отметил, что у него, несмотря на участие практически в каждом матче, есть силы на предстоящую игру.

«В последних матчах я чувствую себя даже лучше, чем раньше. Травм нет, так что всё хорошо», — добавил Рыбусь.

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится в Мюнхене 9 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Марко Николич рассказал, стоит ли ожидать от «Локомотива» тактических сюрпризов в матче с «Баварией».

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