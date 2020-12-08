Матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах» не состоится из-за коронавируса
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- РИА Новости
В заявлении «Карабаха» говорится, что в матче не смогут принять участие 13 из 23 заявленных на текущий розыгрыш Лиги Европы футболистов.
Отмечается, что у девятерых футболистов был выявлен коронавирус, двое игроков ещё не готовы играть после того, как перенесли коронавирус, а ещё двое игроков травмированы.
Матч «Вильярреал» — «Карабах» был запланирован на 10 декабря.
Ранее сообщалось, что футболист «Атлетико» Луис Суарес вылечился от коронавируса.