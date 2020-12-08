Матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах» не состоится из-за коронавируса

Пресс-служба азербайджанского клуба «Карабах» сообщила, что матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с испанским «Вильярреалом» не состоится из-за вспышки коронавируса в команде.

В заявлении «Карабаха» говорится, что в матче не смогут принять участие 13 из 23 заявленных на текущий розыгрыш Лиги Европы футболистов.

Отмечается, что у девятерых футболистов был выявлен коронавирус, двое игроков ещё не готовы играть после того, как перенесли коронавирус, а ещё двое игроков травмированы.

Матч «Вильярреал» — «Карабах» был запланирован на 10 декабря.

Ранее сообщалось, что футболист «Атлетико» Луис Суарес вылечился от коронавируса.