Шашилов заявил, что Резцова не имела права говорить о допинге в биатлоне

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на высказывания знаменитой в прошлом спортсменки Анфисы Резцовой.

В частности, бывшая биатлонистка и лыжница призналась в употреблении допинга и заявила, что это делают все.

Шашилов отметил, что знает Резцову с детства. По его словам, она была неформальным лидером биатлонной команды.

«Что с ней сейчас происходит? Сложно сказать. Не знаю, в каком состоянии она была. Она великая спортсменка, великая мать, но в этом вопросе я её не поддерживаю. Получилось некрасиво, думаю, она не имела на это права», — цитирует Шашилова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евгений Редькин назвал пьяным бредом слова Резцовой о допинге в биатлоне.