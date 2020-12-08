Гершкович считает, что сборная России может занять первое место в отборочной группе ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал попадание России в одну группу с Хорватией в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

По мнению специалиста, россияне могут рассчитывать на решение задачи.

«Везение — понятие относительное при жеребьёвке, но в этой группе нам точно можно со всеми играть, потому что более-менее ровный состав участников. Хорваты сейчас переживают период смены поколений. Лука Модрич и Иван Ракитич, скорее всего, уже не сыграют в Катаре. Так что, если всё сложится удачно, мы можем рассчитывать на первое место», — цитирует Гершковича olympicchannel.

Он также выразил надежду на то, что сборная России сохранит тот дух, который был на чемпионате мира.

«Понятно, что игроки будут другими, но внутреннюю силу и уверенность сохранить необходимо. Если получится командный дух сохранить, то увидим и боеспособный коллектив. В общем-то, я с оптимизмом смотрю на отборочный цикл», — подчеркнул Гершкович.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович заявил о желании сыграть против сборной России в отборе к ЧМ-2022.