Уремович заявил о желании сыграть против сборной России в отборе к ЧМ-2022

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Защитник «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович прокомментировал попадание своей национальной команды в одну группу с Россией в отборе к чемпионату мира 2022 года.
Уремович заявил о желании сыграть против сборной России в отборе к ЧМ-2022
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Помимо этих сборных, в группе H сыграют Словения, Словакия, Кипр и Мальта.

Уремович признался, что в Хорватии все очень довольны жеребьёвкой. Он считает, что его сборная является фаворитом группы.

«Постараемся занять первое место в группе. После чемпионата мира 2018 года у нас ушло достаточно опытных игроков, но появились молодые парни, которые хорошо влились в сборную. У них много сильных качеств, которые они продемонстрируют на поле», — приводит слова Уремовича Sport24.

По его словам, в сборной России есть хорошие игроки, но команда Хорватии сильнее.

«Мне, конечно, будет интересно сыграть против России, потому что я выступаю здесь в чемпионате. Думаю, этот матч я жду больше всего! Но для сборной Хорватии, наверное, самой долгожданной будет встреча против Словении», — заключил Уремович.

Ранее сообщалось, что словенский футболист «Уфы» оценил группу отбора ЧМ-2022, в которую также попала Россия.

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