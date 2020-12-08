Уремович заявил о желании сыграть против сборной России в отборе к ЧМ-2022
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- РИА Новости
Помимо этих сборных, в группе H сыграют Словения, Словакия, Кипр и Мальта.
Уремович признался, что в Хорватии все очень довольны жеребьёвкой. Он считает, что его сборная является фаворитом группы.
«Постараемся занять первое место в группе. После чемпионата мира 2018 года у нас ушло достаточно опытных игроков, но появились молодые парни, которые хорошо влились в сборную. У них много сильных качеств, которые они продемонстрируют на поле», — приводит слова Уремовича Sport24.
По его словам, в сборной России есть хорошие игроки, но команда Хорватии сильнее.
«Мне, конечно, будет интересно сыграть против России, потому что я выступаю здесь в чемпионате. Думаю, этот матч я жду больше всего! Но для сборной Хорватии, наверное, самой долгожданной будет встреча против Словении», — заключил Уремович.
Ранее сообщалось, что словенский футболист «Уфы» оценил группу отбора ЧМ-2022, в которую также попала Россия.