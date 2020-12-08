Словенский футболист «Уфы» оценил группу отбора ЧМ-2022, в которую также попала Россия

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Защитник «Уфы» и сборной Словении Боян Йокич прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Словенский футболист «Уфы» оценил группу отбора ЧМ-2022, в которую также попала Россия
  • Reuters

«Очень тяжёлая группа. Хорваты — фавориты, но нельзя забывать о России. Россия — это очень сильная команда. Там играют футболисты, которых я хорошо знаю и против которых постоянно выхожу за «Уфу». Словакия тоже очень сильная команда, плюс Словения. Эти четыре команды будут бороться за первое место до конца», — цитирует Йокича «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что жеребьёвка является всё равно хорошей для словенской команды. По его мнению, у Словении есть шанс выйти на мундиаль, но многое будет зависеть от количества травм.

«Для Словении самая принципиальная игра будет против Хорватии, так как они наши соседи. Надеюсь, болельщики уже будут на стадионах. Хочется, чтобы люди болели за Словению. Надеюсь, у нас получится порадовать своих болельщиков и поехать на чемпионат мира», — сказал Йокич.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее футболист сборной Словении Яка Бийол заявил, что с нетерпением ждёт матчей с Россией и Хорватией.

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