Футболист сборной Словении Бийол: с нетерпением жду матчи с Россией и Хорватией

Короткая ссылка
Полузащитник сборной Словении Яка Бийол поделился мнением по поводу жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Футболист сборной Словении Бийол: с нетерпением жду матчи с Россией и Хорватией
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я очень доволен жеребьёвкой. Для меня, конечно, это лучший вариант группы! Всем будет совсем не просто. У каждой сборной равные шансы пройти отбор к чемпионату мира. Думаю, России по силам решить эту задачу. Я же с нетерпением жду матчи против российской сборной и сборной Хорватии. С последними особенно жду встречи. И не только из-за Николы Влашича, но и потому, что это наша страна-сосед», — цитирует Бийола Sport24.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Александр Головин отметил, что сборная России попала в ровную и интересную группу в отборе ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить