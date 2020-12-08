Футболист сборной Словении Бийол: с нетерпением жду матчи с Россией и Хорватией
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- РИА Новости
«Я очень доволен жеребьёвкой. Для меня, конечно, это лучший вариант группы! Всем будет совсем не просто. У каждой сборной равные шансы пройти отбор к чемпионату мира. Думаю, России по силам решить эту задачу. Я же с нетерпением жду матчи против российской сборной и сборной Хорватии. С последними особенно жду встречи. И не только из-за Николы Влашича, но и потому, что это наша страна-сосед», — цитирует Бийола Sport24.
Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.
Ранее Александр Головин отметил, что сборная России попала в ровную и интересную группу в отборе ЧМ-2022.