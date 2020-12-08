Головин о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: интересная, ровная группа

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Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для сборной России.
Головин о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: интересная, ровная группа
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«Интересная, ровная группа. Самое главное — подходить к каждой игре с максимальной концентрацией и ответственностью. Тогда всё будет в порядке», — цитирует Головина «Чемпионат».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Анзор Кавазашвили выразил мнение, что итог жеребьёвки отбора ЧМ-2022 является счастливым для сборной России.

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