Кавазашвили о группе в отборе к ЧМ-2022: это счастье для сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подвёл итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для сборной России.

«Это счастье для нас. Единственная непростая команда для нас — это Хорватия, с которой мы должны свести старые счёты после чемпионата мира — 2018. Но мы умеем играть с ними, причём наравне. Мы должны с ними справиться. Вообще, честно говоря, ведущему жеребьёвки надо пальчики погладить и расцеловать. Надежда большая, группа нам подходит», — цитирует Кавазашвили News.ru.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Валерий Непомнящий отметил, что вполноги сборной России в отборе на ЧМ-2022 никого не обыграть.