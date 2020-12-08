Непомнящий: вполноги сборной России в отборе на ЧМ-2022 никого не обыграть

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для сборной России.

«Я всегда с большим сомнением отношусь ко всякого рода прогнозам. Сегодня нам кажется, что эта группа нам по силам, а уже завтра будем критиковать команду за поражения», — приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Он также выразил мнение, что Хорватия, Словакия, Словения и Кипр являются непростыми соперниками и всё будет зависеть от игроков и тренерского штаба национальной команды.

«Конечно, играть нужно, группа интересная. Но не могу сказать, что мы точно должны выходить. Вполноги в этой группе никого не обыграть», — сказал Непомнящий.

По его мнению, состав российской сборной ещё будет сильно меняться, а команды с Балканского полуострова всегда являлись сильными. Кроме того, эксперт отметил, что нельзя не сказать о непростом календаре.

«Легко точно не будет, но чем труднее, тем для нас лучше. Чем больше критики, тем мы успешнее. Успокаиваться никак нельзя. Это противопоказано. Так что у Черчесова и его штаба горящая пора, надо быть в тонусе. В этой группе можно занять любое место», — добавил Непомнящий.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Ян Дюрица выразил мнение, что Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе.