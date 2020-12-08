Дюрица: Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе

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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Дюрица: Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе
  • Reuters

«Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будет бороться до конца», — цитирует Дюрицу «Чемпионат».

Он признался, что не мог и представить, что Россия и Словакия окажутся в одной группе. По его словам, если у него будет возможность, он обязательно приедет в Россию посмотреть матч вживую.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее экс-тренер сборной Словакии Владимир Вайсс высказался о результатах жеребьёвки ЧМ-2022.

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