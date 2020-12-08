Экс-тренер сборной Словакии высказался о результатах жеребьёвки ЧМ-2022

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Бывший главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайсс прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Экс-тренер сборной Словакии высказался о результатах жеребьёвки ЧМ-2022
  • © Reuters/Matthew Childs

«Все команды хорошо знакомы. Россия уже обыгрывала Словакию, когда выходила на Евро, но проигрывала Словении. В группе нет фаворита. Будут очень важные игры в марте. А после Евро тот же Модрич может закончить карьеру. Очень важно начать квалификацию хорошо. Если ты играешь без болельщиков, то теряешь преимущество домашнего стадиона. Будет очень много факторов. Шанс на первое место у России есть», — цитирует Вайсса «Чемпионат».

По его мнению, фаворитами группы являются Россия и Хорватия, но борьба будет до последнего тура. Также он назвал сильные качества сборной России.

«Это Станислав Черчесов. Он поднял сборную, отдал все силы, дал игрокам уверенность, доказал всё на чемпионате мира. Он дал душу команде, проделал великолепную работу. Стас — мой хороший друг, болею за него. Надеюсь, выйдут Словакия и Россия», — добавил Вайсс.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее в Госдуме отреагировали на результаты жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России.

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