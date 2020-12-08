В Госдуме отреагировали на результаты жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Обязана ли Россия выходить из такой группы? Знаете, очень не люблю развешивать ярлыки: лёгкая группа или группа смерти. А также не люблю давать комментарии в стиле должна выходить или не должна. Если мы претендуем на место в элитном европейском футбольном дивизионе, как среди сборных, так и среди клубов, то у нас не должно стоять вопросов о том, в какую группу мы попали, кто наш соперник и так далее», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что последний розыгрыш Лиги наций показал, что национальная команда достаточно непредсказуема и может как одолеть сильного соперника, так и проиграть достаточно средним сборным. По его мнению, Россия может неудачно выступить и в этой группе, поэтому нельзя что-то предсказать.

«Все соперники достойны уважения. В квалификации чемпионата мира нельзя сказать, что какая-то из команд является суперпроходной. Да, возможно, Мальта, Люксембург, Сан-Марино — какие-то команды, в которых люди, помимо футбола, ещё имеют основную профессию, а выходить на стадион для них хобби. И то, мы можем и Мальте проиграть. Поэтому давайте просто болеть за ту сборную, которая у нас есть, потому что другой у нас нет», — добавил Лебедев.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Деян Ловрен заявил, что между Хорватией и Россией будет интересная битва в отборе ЧМ-2022.