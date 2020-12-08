СМИ: «Ахмат» интересуется футболистом «Торпедо» Калмыковым

Короткая ссылка
Нападающий московского «Торпедо» Амур Калмыков с высокой долей вероятности в зимнее трансферное окно перейдёт в грозненский футбольный клуб «Ахмат».
СМИ: «Ахмат» интересуется футболистом «Торпедо» Калмыковым
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 26-летний форвард провёл 22 матча и забил 10 мячей.

Ранее сообщалось, что «Сочи» дома взял верх над «Ахматом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить