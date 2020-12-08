СМИ: «Ахмат» интересуется футболистом «Торпедо» Калмыковым
Нападающий московского «Торпедо» Амур Калмыков с высокой долей вероятности в зимнее трансферное окно перейдёт в грозненский футбольный клуб «Ахмат».
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 26-летний форвард провёл 22 матча и забил 10 мячей.
Ранее сообщалось, что «Сочи» дома взял верх над «Ахматом» в матче РПЛ.
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