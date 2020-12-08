Церемонию открытия четвёртого стадиона ЧМ-2022 в Катаре посетят 20 тыс. зрителей

Церемонию открытия стадиона чемпионата мира 2022 года «Аль-Райян» смогут посетить до 20 тыс. болельщиков.

Как сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, церемония открытия состоится на матче финала Кубка эмира Катара, который пройдёт 18 декабря в Дохе.

В результате консультаций между Минздравом и Ассоциацией футбола Катара было принято решение, что стадион сможет быть заполнен на 50%. При этом болельщики должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски на протяжении всей игры. Продажа билетов будет ограничена одним билетом в руки, а для посещения матча будет также необходимо предоставить справку о наличии антител к COVID-19 или сдать отрицательный тест на коронавирус.

Стадион «Аль-Райян» является четвёртой ареной, которая уже построена к чемпионату мира. На ней пройдёт семь матчей мундиаля.

Ранее в Госдуме отреагировали на результаты жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России.