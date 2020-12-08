Шахрай о четверных прыжках Валиевой: такого даже ведущие фигуристы-мужчины не могут

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Чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай высказался о победе Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Шахрай о четверных прыжках Валиевой: такого даже ведущие фигуристы-мужчины не могут
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По его мнению, сам этап КР в отсутствии других сильных фигуристок стал для Валиевой практически контрольным прокатом.

«Но о самой победительнице есть что сказать. В сравнении с началом сезона Камила чувствует себя явно увереннее. Она показала качественное и очень зрелое катание. Замечательная короткая программа, и, самое главное, она впервые выполнила тройной аксель. В произвольной было все прекрасно — от музыки и платья до самой программы», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что в конце программы у неё произошёл небольшой казус на тройном лутце, но подчеркнул, что юная фигуристка выполнила два четверных тулупа.

«Четверные Камилы — это что-то уникальное, с руками наверх, чего даже ведущие фигуристы-мужчины не могут делать, при этом она еще зависает в воздухе. Валиева сейчас — главный претендент на победу в чемпионате России, если он, конечно, состоится», — добавил Шахрай.

Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла по итогам двух прокатов. Таким образом, 14-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.

Ранее Валиева рассказала, как разучивала тройной аксель.

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