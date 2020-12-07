Валиева рассказала, как разучивала тройной аксель

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Победительница пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, 14-летняя Камила Валиева, рассказала, как ей удалось разучить тройной аксель.
Валиева рассказала, как разучивала тройной аксель
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Впервые я попробовала тройной аксель ещё пару лет назад, когда ещё даже не вышла на юниорский уровень. Немного поработала над ним, попробовала, а потом перестала. Мы возобновили работу в сентябре, после юниорского Гран-при в Челябинске, но тогда на тренировке я не очень хорошо приземлилась, мы оставили эту идею. А перед началом нынешнего сезона на сборе в Новогорске Этери Георгиевна всем сказала: «Давайте попрыгаем двойной аксель с руками». Она сказала, что так будет легче и затем в тройной аксель можно будет войти без рук. На тренировках я много прыгала с руками, оказалось, что без рук уже сложно», — цитирует Валиеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 

14-летняя фигуристка победила на заключительном этапе Кубка России, опередив более чем на 56 баллов ближайших соперниц.

Ранее Леонова назвала выдающимся катание Валиевой на Кубке России.

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