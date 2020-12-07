Леонова назвала выдающимся катание Валиевой на Кубке России

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова прокомментировала победу 14-летней Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Камила своим выдающимся катанием поразила всех! Как в короткой, так и в произвольной программе. Мне кажется, для неё любой старт — это большая ответственность. Но иногда, когда, например, кто-то не доехал до старта или упростил контент, то выступать, наоборот, тяжелее. Думаю, что Камила старалась не обращать внимания на эти новости и не халтурить. Видно по произвольной программе, что у неё ещё много резерва. Она даже не устаёт во время проката, все элементы делает легко и непринуждённо. Доехала, несмотря на падение, на одном дыхании. Является ли её падение системной ошибкой? Не думаю. Скорее случайность. Она сама не поняла, в чём причина. Может, просто конёк соскочил — не её вина. Получается, разговоры о победительнице Пекина не на пустом месте. Она доказывает, что уже очень сильна. Главное, чтобы не было травм», — цитируют слова Леоновой «Известия».

По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла, опередив соперниц более чем на 56 баллов.

Ранее Валиева поблагодарила тренеров после победы на этапе Кубка России в Москве.