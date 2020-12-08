Агент Халка заявил, что из «Зенита» с ним никто не контактировал

Даниэль Лоренц, агент бразильского футболиста Халка, ответил на вопрос по поводу возможных предложений от российских клубов.

«Халк завершил этот сезон. Если потом будет интерес из России, то мы его обсудим. Если говорить о новостях об интересе «Зенита», то со мной оттуда никто не контактировал», — цитирует Лоренца Sport24.

Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» почти за €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

Ранее Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ».