Агент Халка заявил, что из «Зенита» с ним никто не контактировал
- © REUTERS/Aly Song
«Халк завершил этот сезон. Если потом будет интерес из России, то мы его обсудим. Если говорить о новостях об интересе «Зенита», то со мной оттуда никто не контактировал», — цитирует Лоренца Sport24.
Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» почти за €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.
Ранее Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ».