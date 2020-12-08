Агент Халка заявил, что из «Зенита» с ним никто не контактировал

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Даниэль Лоренц, агент бразильского футболиста Халка, ответил на вопрос по поводу возможных предложений от российских клубов.
Агент Халка заявил, что из «Зенита» с ним никто не контактировал
  • © REUTERS/Aly Song

«Халк завершил этот сезон. Если потом будет интерес из России, то мы его обсудим. Если говорить о новостях об интересе «Зенита», то со мной оттуда никто не контактировал», — цитирует Лоренца Sport24.

Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» почти за €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

Ранее Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ».

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