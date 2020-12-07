Экс-футболист «Зенита» Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»

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Известный в России по выступлениям за петербургский «Зенит» бразильский нападающий Халк объявил об уходе из китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ».
Экс-футболист «Зенита» Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
  • © REUTERS/Ibraheem Al Omari

«Сегодня очень важный день, так как я прощаюсь с «Шанхай СИПГ». Командой, которая приняла меня с большой любовью. Я благодарен болельщикам, которые поддерживали меня более четырёх лет. Хочу также выразить благодарность игрокам и руководству клуба», — написал Халк в своём Instagram.

Он также отметил, что многого достиг вместе с командой.

Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» за почти €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

Ранее Александр Кержаков высказался о возможном возвращении Халка в «Зенит».

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