Черчесов о старте отбора к ЧМ-2022: в марте игроки только выйдут из отпуска

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о подготовке команды к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Черчесов о старте отбора к ЧМ-2022: в марте игроки только выйдут из отпуска
  • Reuters

Россияне сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Сейчас сядем с тренерским штабом, подумаем, как нам действовать. Отборочные матчи мы начнём в марте, можно сказать, с листа. Игроки только выйдут из отпуска. Надо смотреть, что будет с календарём. Возможно, что-то придётся переносить. Ноябрьский сбор показал, что играть три матча подряд на таком уровне не так просто. Много нюансов, которые надо проанализировать», — сказал Черчесов в эфире программы «Наши парни» на YouTube.

Черчесов также обрадовался попаданию России в одну группу с Хорватией, а не Германией.

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