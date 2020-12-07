Стал известен состав групп отборочного турнира ЧМ-2022

В Швейцарии состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

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По её итогам определились следующие группы: — Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан; — Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово; — Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва; — Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан; — Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония; — Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские Острова, Молдавия; — Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар; — Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта; — Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино; — Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года. Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Хорватией в отборочной группе к ЧМ-2022.