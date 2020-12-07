Стал известен состав групп отборочного турнира ЧМ-2022

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В Швейцарии состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Стал известен состав групп отборочного турнира ЧМ-2022
  • ©fifa.com

По её итогам определились следующие группы:

— Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

— Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

— Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

— Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

— Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;

— Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские Острова, Молдавия;

— Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

— Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

— Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

— Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года. 

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Хорватией в отборочной группе к ЧМ-2022.

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