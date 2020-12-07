Стал известен состав групп отборочного турнира ЧМ-2022
- ©fifa.com
По её итогам определились следующие группы:
— Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;
— Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;
— Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;
— Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;
— Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;
— Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские Острова, Молдавия;
— Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;
— Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;
— Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;
— Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Хорватией в отборочной группе к ЧМ-2022.