Васильев считает, что Павлова показала себя неумным человеком в интервью после спринта

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал российскую биатлонистку Евгению Павлову за интервью после спринта на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Да она себе должна бойкот объявить, а не Дмитрию Занину! Cмотрел это интервью в прямом эфире — просто катастрофа. Она себя показала неумным человеком. «Мне некомфортно», «мне невесело», «пусть Леша Волков объяснит». Что за панибратство такое на всю страну? Он тебе не дружок, это твой тренер», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в сборной должны быть люди, которые могли учить биатлонистов жизни.

«Биатлонисты большую часть жизни проводят в лесу, а это накладывает определенный отпечаток. Почти никто не читает книжки», — сказал Васильев.

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти Павлова заняла 44-е место. После этого спортсменка, комментируя комментируя неудачную стрельбу, заявила, что ей некомфортно в сборной.

Ранее Дмитрий Губерниев критически отозвался о жалобах биатлонистки Павловой на атмосферу в сборной России.