ФНЛ подтвердила отставку Ефремова с поста главы организации
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ФНЛ.
«Футбольная национальная лига от всей души благодарит Игоря Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении.
Исполняющим обязанности президента до выборов нового руководителя станет Иван Шабанов, который является исполнительным директором организации.
Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.
Ранее сообщалось, что президент ФНЛ Ефремов подал в отставку.