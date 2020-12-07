ФНЛ подтвердила отставку Ефремова с поста главы организации

Футбольная национальная лига (ФНЛ) подтвердила информацию об уходе Игоря Ефремова с поста президента организации.

Об этом сообщается на сайте ФНЛ.

«Футбольная национальная лига от всей души благодарит Игоря Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении.

Исполняющим обязанности президента до выборов нового руководителя станет Иван Шабанов, который является исполнительным директором организации.

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.

Ранее сообщалось, что президент ФНЛ Ефремов подал в отставку.