Источник: президент ФНЛ Ефремов подал в отставку

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов объявил об уходе с должности.
Источник: президент ФНЛ Ефремов подал в отставку
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, и покинул мероприятие.

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон не был доигран, а путёвки в Премьер-лигу достались командам, занимавшим лидирующие позиции на момент приостановки кампании. С этим решением не были согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам. 

Ранее в «Оренбурге» выступили против расширения РПЛ.

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