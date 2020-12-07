Источник: президент ФНЛ Ефремов подал в отставку

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов объявил об уходе с должности.

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, и покинул мероприятие.

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон не был доигран, а путёвки в Премьер-лигу достались командам, занимавшим лидирующие позиции на момент приостановки кампании. С этим решением не были согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам.

Ранее в «Оренбурге» выступили против расширения РПЛ.