Источник: президент ФНЛ Ефремов подал в отставку
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- РИА Новости
Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, и покинул мероприятие.
Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон не был доигран, а путёвки в Премьер-лигу достались командам, занимавшим лидирующие позиции на момент приостановки кампании. С этим решением не были согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам.
Ранее в «Оренбурге» выступили против расширения РПЛ.