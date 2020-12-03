В «Оренбурге» выступили против расширения РПЛ
- РИА Новости
«Я всегда был за стабильность. Если кто-то предлагает другие идеи, то всё должно быть чётко и аргументированно. Когда даже при 16 командах в лиге у нас есть проблемы с календарём, то что будет, если количество команд увеличится?» — цитирует Столыпина «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что система «весна — осень» больше подходит для проведения чемпионата России, а при нынешней системе отечественные клубы находятся в неудобном положении.
Ранее Валерий Газзаев выступил за расширение РПЛ и увеличение стоимости телевизионных прав.