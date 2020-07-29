Газзаев выступил за расширение РПЛ и увеличение стоимости телевизионных прав

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Экс главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев объяснил, почему считает необходимым расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газзаев выступил за расширение РПЛ и увеличение стоимости телевизионных прав
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Сейчас был как раз удачный момент, чтобы расширить РПЛ. Мы увидели, что за месяц команды успели сыграть восемь туров, потому большой проблемы в увеличении числа участников я не вижу. Расширение позволит вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола все регионы России. Необходимо расширить РПЛ и сократить вдвое количество профессиональных клубов, поскольку региональные бюджеты уже не выдерживают, что приводит к банкротству команд. В идеале все клубы должны финансироваться за счёт частных инвестиций или государственно-частного партнёрства», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Также бывший тренер выразил мнение, что стоимость прав на показ матчей должна быть существенно увеличена.

«Ключевой вопрос — увеличение стоимости телевизионных прав. Цена телевизионного контракта должна вырасти как минимум в 40 раз! Если этого не случится, то мы так и останемся на задворках европейского футбола. Кроме того, важно заботиться об имидже лиги. Слухи, которые ходили на финише турнира про «Химки», «Ростов» и «Тамбов», недопустимы и вредят репутации нашего футбола. Тех, кто их распускает, нужно привлекать к ответственности», — сказал Газзаев.

Ранее Безуглов заявил, что есть предпосылки для увеличения числа зрителей на трибунах в РПЛ.

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