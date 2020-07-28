Безуглов: есть предпосылки для увеличения числа зрителей на трибунах в РПЛ
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«Опыт проведения матчей РПЛ со зрителями показал, что это не влечет негативного последствия с точки зрения роста заболеваемости. Поэтому есть все предпосылки для увеличения количества зрителей на трибунах. Естественно, при максимально ответственном подходе как со стороны клубов, так и болельщиков. Соблюдение предписанных норм безопасности не является чьей-то блажью, предназначены они прежде всего для сохранения здоровья всех участников футбольных матчей», — сказал Безуглов в интервью RT.
Ранее Безуглов ответил, стоит ли ожидать множества травм в новом сезоне РПЛ.