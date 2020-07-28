Безуглов: есть предпосылки для увеличения числа зрителей на трибунах в РПЛ

Главный врач сборной России по футболу и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов поделился мнением по поводу возможного увеличения количества зрителей на трибунах во время матчей РПЛ.

«Опыт проведения матчей РПЛ со зрителями показал, что это не влечет негативного последствия с точки зрения роста заболеваемости. Поэтому есть все предпосылки для увеличения количества зрителей на трибунах. Естественно, при максимально ответственном подходе как со стороны клубов, так и болельщиков. Соблюдение предписанных норм безопасности не является чьей-то блажью, предназначены они прежде всего для сохранения здоровья всех участников футбольных матчей», — сказал Безуглов в интервью RT.

Ранее Безуглов ответил, стоит ли ожидать множества травм в новом сезоне РПЛ.