YouTube-канал сборной России проведёт онлайн жеребьёвки отборочного раунда ЧМ-2022
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Эфир начнётся 7 декабря в 19:40 мск. Ведущие — комментатор Денис Казанский и блогер Артем Нечаев, гостями студии станут полузащитник сборной России Дмитрий Баринов, комики Роман Косицын и Дима Позов, а также экс-форвард национальной команды Дмитрий Сычёв.
Сразу по окончании жеребьёвки главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире оценит соперников нашей команды в борьбе за выход из группы.
Также в эфир по видеосвязи будут выходить полузащитник сборной России Александр Ерохин, голкипер Антон Шунин и бывшие футболисты Андрей Аршавин и Ролан Гусев.
Ранее РФС заключил соглашения по вопросам развития футбола в четырёх регионах России.