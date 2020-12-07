YouTube-канал сборной России проведёт онлайн жеребьёвки отборочного раунда ЧМ-2022

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YouTube-канал сборной России проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.
YouTube-канал сборной России проведёт онлайн жеребьёвки отборочного раунда ЧМ-2022
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Эфир начнётся 7 декабря в 19:40 мск. Ведущие — комментатор Денис Казанский и блогер Артем Нечаев, гостями студии станут полузащитник сборной России Дмитрий Баринов, комики Роман Косицын и Дима Позов, а также экс-форвард национальной команды Дмитрий Сычёв.

Сразу по окончании жеребьёвки главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире оценит соперников нашей команды в борьбе за выход из группы.

Также в эфир по видеосвязи будут выходить полузащитник сборной России Александр Ерохин, голкипер Антон Шунин и бывшие футболисты Андрей Аршавин и Ролан Гусев.

Ранее РФС заключил соглашения по вопросам развития футбола в четырёх регионах России.

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