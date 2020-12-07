Молдавский исключил возможность боя с Фёдором Емельяненко

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, который входит в команду знаменитого бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, заявил, что поединок между ним и его наставником невозможен.

«Как можно драться с другом, старшим товарищем, тренером? Этот бой невозможен! Если вы хотите увидеть что-то подобное, то приходите на тренировки, где мы довольно жёстко спаррингуем с Фёдором, Вадиком Немковым, Толей Токовым, Кириллом Сидельниковым. Да, мы не пытаемся друг друга вырубить. Такого боя, когда мы попытаемся друг друга вырубить, никогда не будет» — приводит слова Молдавского РИА Новости.

Ранее чемпион UFC Ян ответил на критику со стороны Фёдора Емельяненко.