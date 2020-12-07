Представитель WADA будет членом конкурсной комиссии по выборам гендиректора РУСАДА

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Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет входить в состав конкурсной комиссии, которая выберет нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Представитель WADA будет членом конкурсной комиссии по выборам гендиректора РУСАДА
  • Reuters

«В комиссию войдут представители различных профильных отделов РУСАДА, наблюдательного совета и WADA. Соответственно, назначение нового генерального директора будет согласовано с WADA, поскольку сама процедура конкурсного отбора предварительно пройдёт с участием его представителя», — сказали ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Отбор кандидатов завершится 31 марта 2021 года. Комиссия по отбору будет сформирована до середины декабря.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет разглашать имена кандидатов на пост гендиректора.

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