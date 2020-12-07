РУСАДА не будет разглашать имена кандидатов на пост гендиректора

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет разглашать имена кандидатов на пост генерального директора организации,

«РУСАДА не будет озвучивать имена кандидатов на пост генерального директора агентства. Процедура этого не подразумевает. Процесс конкурсного отбора в этом случае похож на процедуру классического трудоустройства. Это не выборы главы спортивной федерации, когда претенденты публично представляют свои программы. Мы не будем сообщать, кто прислал резюме. Но если кто-то из соискателей сам захочет сказать, то это его право», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

28 августа с поста гендиректора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, который занимал эту должность с августа 2017 года. В настоящее время исполняющим обязанности гендиректора агентства является Михаил Буханов.

Ранее глава ОКР рассказал, какого вердикта ожидает от CAS по делу WADA и РУСАДА.