РУСАДА не будет разглашать имена кандидатов на пост гендиректора

Короткая ссылка
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет разглашать имена кандидатов на пост генерального директора организации,
РУСАДА не будет разглашать имена кандидатов на пост гендиректора
  • РИА Новости

«РУСАДА не будет озвучивать имена кандидатов на пост генерального директора агентства. Процедура этого не подразумевает. Процесс конкурсного отбора в этом случае похож на процедуру классического трудоустройства. Это не выборы главы спортивной федерации, когда претенденты публично представляют свои программы. Мы не будем сообщать, кто прислал резюме. Но если кто-то из соискателей сам захочет сказать, то это его право», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

28 августа с поста гендиректора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, который занимал эту должность с августа 2017 года. В настоящее время исполняющим обязанности гендиректора агентства является Михаил Буханов.

Ранее глава ОКР рассказал, какого вердикта ожидает от CAS по делу WADA и РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить