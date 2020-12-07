РУСАДА не будет разглашать имена кандидатов на пост гендиректора
- РИА Новости
«РУСАДА не будет озвучивать имена кандидатов на пост генерального директора агентства. Процедура этого не подразумевает. Процесс конкурсного отбора в этом случае похож на процедуру классического трудоустройства. Это не выборы главы спортивной федерации, когда претенденты публично представляют свои программы. Мы не будем сообщать, кто прислал резюме. Но если кто-то из соискателей сам захочет сказать, то это его право», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.
28 августа с поста гендиректора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, который занимал эту должность с августа 2017 года. В настоящее время исполняющим обязанности гендиректора агентства является Михаил Буханов.
Ранее глава ОКР рассказал, какого вердикта ожидает от CAS по делу WADA и РУСАДА.