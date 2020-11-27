Глава ОКР рассказал, какого вердикта ожидает от CAS по делу WADA и РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Мы все ожидаем справедливого вердикта по данному вопросу. Те предложения по санкциям, которые исполком WADA вынес в декабре прошлого года и которые напрямую относились в том числе к ОКР и олимпийской команде России, мы по-прежнему считаем несправедливыми, неадекватными и далёкими от существующей реальности. Мы последовательно выразили нашу позицию в ходе слушаний. Считаю, что адвокаты проделали хорошую, качественную работу. Напомню, ОКР являлся третьей заинтересованной стороной, и все свои соображения по этому поводу мы высказали. Доказательно. Надеюсь, что разум и справедливость восторжествуют», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он отметил, что для ОКР самым важным моментом в предстоящем решении являются возможные санкции, которые могут затронуть деятельность организации и негативным образом повлиять на участие российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх.

«Потому что ряд основополагающих документов (и не только спортивных), с нашей точки зрения, в предлагаемых санкциях WADA был нарушен. Именно на этом мы и концентрировались в ходе слушаний», — добавил глава ОКР.

Российская сторона подала апелляцию на вердикт WADA в CAS. Слушания проходили с 5 по 7 ноября. CAS должен вынести вердикт по данному делу до конца календарного года.

Ранее американские СМИ рассказали, как вели себя российские спортсмены на слушаниях в CAS.