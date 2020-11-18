Американские СМИ рассказали, как вели себя российские спортсмены на слушаниях в CAS

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Американская газета The New York Times выпустила материал, посвящённый слушаниям в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу между Россией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые проходили с 2 по 5 ноября.
Американские СМИ рассказали, как вели себя российские спортсмены на слушаниях в CAS
  • © Fabrice Coffrini
  • AFP

«Попытка российской стороны добиться отмены четырёхлетнего запрета на участие в международных спортивных соревнованиях обернулась использованием известного в судебных разбирательствах оружия — эмоций. Во время закрытых слушаний российские спортивные чиновники отложили в сторону свои опровержения, а шеренга юристов отошла от своих папок с бумагами, предоставив возможность шестерым российским спортсменам взять на себя основную роль. Они говорили не о том, что делала Россия в погоне за победой, а о том, чего они могут лишиться. У них у всех было одно-единственное обращение: «Пожалуйста, не наказывайте нас за то, в чём мы не участвовали», — говорится в материале The New York Times.

В декабре 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от международных соревнований за манипуляцию с базой данных Московской лаборатории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в CAS. Решение арбитража по этому делу должно быть принято до нового года.

Ранее президент WADA назвал скандал с Россией величайшим в истории.

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