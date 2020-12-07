Орлов: Семак взял два титула, но «Зенит» был укомплектован лучше остальных

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о двух чемпионских титула главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в Российской премьер-лиге.

«Считаю, сильными специалистами, как правило, становятся лишь к 60 годам. Сложная профессия. Что касается Семака. Сергей уже взял два титула. Это здорово. Но сейчас мы понимаем, что «Зенит» был укомплектован лучше остальных. Просто посмотрите на трансферы, бюджет и так далее», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Зенит» должен был сделать шаг вперёд в этом сезоне, но этого не произошло.

Напомним, что «Зенит» после поражения от «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов потерял шансы на участие в плей-офф еврокубков.

Ранее Сергей Степашин заявил, что попросил тренера «Динамо» Сандро Шварца сыграть с «Зенитом» первым номером.

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