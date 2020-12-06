Степашин заявил, что попросил тренера «Динамо» Шварца сыграть с «Зенитом» первым номером

Короткая ссылка
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин после победы над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги высказался о предстоящей игре с петербургским «Зенитом».
Степашин заявил, что попросил тренера «Динамо» Шварца сыграть с «Зенитом» первым номером
  • Reuters

«С «Арсеналом» всегда тяжело играть: и в гостях, и дома. Очень важно, что «Динамо» взяло три очка. Теперь важно в Ленинграде сыграть первым номером. Сейчас об этом попросил тренера и команду», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков. «Динамо» с 30 очками в активе находится на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Арсенал» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить