Степашин заявил, что попросил тренера «Динамо» Шварца сыграть с «Зенитом» первым номером
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«С «Арсеналом» всегда тяжело играть: и в гостях, и дома. Очень важно, что «Динамо» взяло три очка. Теперь важно в Ленинграде сыграть первым номером. Сейчас об этом попросил тренера и команду», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».
Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков. «Динамо» с 30 очками в активе находится на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Арсенал» в матче РПЛ.