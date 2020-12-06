Степашин заявил, что попросил тренера «Динамо» Шварца сыграть с «Зенитом» первым номером

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин после победы над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги высказался о предстоящей игре с петербургским «Зенитом».

«С «Арсеналом» всегда тяжело играть: и в гостях, и дома. Очень важно, что «Динамо» взяло три очка. Теперь важно в Ленинграде сыграть первым номером. Сейчас об этом попросил тренера и команду», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков. «Динамо» с 30 очками в активе находится на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Арсенал» в матче РПЛ.