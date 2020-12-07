Влашич о ничьей с «Химками»: устал приходить в раздевалку с плохим настроением

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Влашич о ничьей с «Химками»: устал приходить в раздевалку с плохим настроением
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В первом тайме у нас было очень много моментов, мы играли очень хорошо. Второй тайм мы начали с ошибок, они забили, это был шок для нас. Затем они сразу и второй забили, а в РПЛ сложно отыгрываться. Мы боролись до конца, но не смогли выиграть матч», — сказал Влашич в эфире «Матч Премьер».

Он также отметил, что не чувствует себя уставшим, несмотря на тяжёлый график. По его мнению, сейчас у команды просто пошёл непростой период, но всё наладится после хотя бы одной победы.

«Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата», — добавил Влашич.

Встреча завершилась со счётом 2:2. ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.

Ранее тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил замены Чидеры Эджуке и Алана Дзагоева в матче с «Химками».

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