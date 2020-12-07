Овчинников объяснил замены Эджуке и Дзагоева в матче с «Химками»

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Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что решение о заменах полузащитников команды Алана Дзагоева и Чидеры Эджуке в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Овчинников объяснил замены Эджуке и Дзагоева в матче с «Химками»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Решение о заменах принимает главный тренер. Ну, замены произошли. На мой взгляд, Эджуке выглядел хорошо, обострял. Но, повторюсь, главный тренер производит замены», — цитирует Овчинникова Sports.ru.

Он отметил, что достаточно активно вступил в игру Бахтиёр Зайнутдинов, а также подчеркнул, что Фёдор Чалов старался, но у него не всё получалось.

«Что-то ищем. Но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усилили игру», — добавил Овчинников.

В минувшей игре Овчинников исполнял обязанности главного тренера из-за дисквалификации Гончаренко.

Встреча завершилась со счётом 2:2. ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.

Ранее Овчинников выразил мнение, что ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме матча с «Химками».

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