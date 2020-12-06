Овчинников заявил, что ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме матча с «Химками»

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о ничьей с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первый тайм был неплохой, забили гол, не позволили сопернику ничего сделать возле наших ворот, но во втором потеряли концентрацию, пропустили две контратаки, с которых получили два гола. Потратили много сил, чтобы сравнять счёт, потом попытаться забить гол. В конце игра шла атака на атаку, к сожалению, не смогли забить третий», — цитирует Овчинникова РИА Новости.

Встреча завершилась со счётом 2:2. ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.

Ранее тренер «Химок» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче РПЛ.