Овчинников заявил, что ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме матча с «Химками»

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Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о ничьей с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Овчинников заявил, что ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме матча с «Химками»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Первый тайм был неплохой, забили гол, не позволили сопернику ничего сделать возле наших ворот, но во втором потеряли концентрацию, пропустили две контратаки, с которых получили два гола. Потратили много сил, чтобы сравнять счёт, потом попытаться забить гол. В конце игра шла атака на атаку, к сожалению, не смогли забить третий», — цитирует Овчинникова РИА Новости.

Встреча завершилась со счётом 2:2. ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.

Ранее тренер «Химок» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче РПЛ.

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