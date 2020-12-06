Тренер «Химок» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Тренер «Химок» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Много ошибок в первом тайме. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили дважды. Терпели, ждали своего шанса, забили два гола. Убрали в перерыве опорного, Кухарчук вышел на свою позицию, плюс Долгов неплохо вышел в игре. Две контратаки вылились в два гола», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

Он отметил, что во второй половине игры «Химки» показали себя настоящей командой, а игроки подмосковного клуба хорошо действовали.

Встреча завершилась со счётом 2:2. ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что футболист Резиуан Мирзов показал спартаковский ромб после гола в матче с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить