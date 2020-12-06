Тренер «Химок» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Много ошибок в первом тайме. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили дважды. Терпели, ждали своего шанса, забили два гола. Убрали в перерыве опорного, Кухарчук вышел на свою позицию, плюс Долгов неплохо вышел в игре. Две контратаки вылились в два гола», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

Он отметил, что во второй половине игры «Химки» показали себя настоящей командой, а игроки подмосковного клуба хорошо действовали.

Встреча завершилась со счётом 2:2. ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что футболист Резиуан Мирзов показал спартаковский ромб после гола в матче с ЦСКА.