«Милан» одолел «Сампдорию» и одержал третью победу кряду в Серии А

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«Милан» взял верх над «Сампдорией» в матче десятого тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» одолел «Сампдорию» и одержал третью победу кряду в Серии А
  • © REUTERS/Jennifer Lorenzini

Встреча прошла в Генуе и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе «россонери» на 45-й минуте пенальти реализовал Франк Кессье, а на 77-й отличился Самуэль Кастильехо. На 82-й минуте Олбин Экдаль отыграл для хозяев один мяч.

Для подопечных Стефано Пиоли эта победа стала третьей подряд. Таким образом, «Милан» набрал 26 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» с 11 очками в активе находится на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в Серии А.

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