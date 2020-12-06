«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в Серии А

Короткая ссылка
«Наполи» одержал крупную победу над «Кротоне» в матче десятого тура итальянской футбольной Серии А.
«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в Серии А
  • © REUTERS/Eva Plevier

Встреча прошла в Кротоне и завершилась в пользу гостей — 4:0.

В составе неаполитанцев отличились Лоренцо Инсинье (31-я минута), Ирвинг Лосано (58), Диего Демме (76) и Андреа Петанья (90+1). 

При этом с 50-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Якопо Петриччоне.

«Наполи» набрал 20 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» с двумя очками в активе располагается на последней, 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Сассуоло» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить