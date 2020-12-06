«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в Серии А

«Наполи» одержал крупную победу над «Кротоне» в матче десятого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Кротоне и завершилась в пользу гостей — 4:0.

В составе неаполитанцев отличились Лоренцо Инсинье (31-я минута), Ирвинг Лосано (58), Диего Демме (76) и Андреа Петанья (90+1).

При этом с 50-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Якопо Петриччоне.

«Наполи» набрал 20 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» с двумя очками в активе располагается на последней, 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Сассуоло» в Серии А.